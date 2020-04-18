Akçakale'de Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Akçakale'de Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları sürüyor
6 saat önce
AKÇAKALE Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu sokağa çıkma yasağı nedeni ile evlerinden çıkamayanların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.
AKÇAKALE Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu sokağa çıkma yasağı nedeni ile evlerinden çıkamayanların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstünde, kimsesi olmayanların ekmek ve gıda ihtiyacını karşılayan 13 ekip, sokağa çıkma yasağında da çalışıyor. Talep edenlerin emekli maaş dağıtımını, fatura ödemesini ve ilaç teminini yapan grup üyeleri ilçe merkezi ve kırsal mahallerde akşama kadar çalışıyor. Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinatörü Mahmut Işık, "Sokağa çıkamayan Türk ve Suriyeli kardeşlerimize yardım ediyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 05:03 Kaynak: DHA
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