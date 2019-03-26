Son Dakika Haberleri: Akçakale'de Yakalanan 3 Terörist Adliyede

Akçakale'de Yakalanan 3 Terörist Adliyede

26 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırında, uzun namlulu tüfekleriyle yakalanıp, gözaltına alınan terör örgütü PKK/PYD üyesi 3 terörist, adliyeye sevk edildi.

Akçakale'de Yakalanan 3 Terörist Adliyede, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırında, uzun namlulu tüfekleriyle yakalanıp, gözaltına alınan terör örgütü PKK/PYD üyesi 3 terörist, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen 3 kişi, sınır hattında yakalandı. Yanlarındaki uzun namlulu 3 tüfekle yakalanan kişilerin, yapılan incelemede, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu belirlendi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan teröristler M.E., Z.D. ve Ö.S., güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:49 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Suriye, Akçakale, Güncel
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