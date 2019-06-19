Akçakale'de yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı
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SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalanan Suriye uyruklu DEAŞ militanı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:26 Kaynak: DHA
SURİYE sınırındaki Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinde yakalanan Suriye
uyruklu DEAŞ militanı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Akçakale İlçe Jandarma
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'ye geçtiği saptanan Suriye uyruklu DEAŞ'lı terörist Raşit El İsa'nın(34), gizlendiği adresi tespit etti. Jandarma adrese düzenlediği baskınla İsa'yı yakaladı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanarak, adliyeye sevk edilen Raşit El İsa, 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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