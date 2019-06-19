Son Dakika Haberleri: Akçakale'de yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı
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Akçakale'de yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı

13 dakika önce

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalanan Suriye uyruklu DEAŞ militanı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Akçakale'de yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı, System.String[]
SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalanan Suriye uyruklu DEAŞ militanı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtiği saptanan Suriye uyruklu DEAŞ'lı terörist Raşit El İsa'nın(34), gizlendiği adresi tespit etti. Jandarma adrese düzenlediği baskınla İsa'yı yakaladı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanarak, adliyeye sevk edilen Raşit El İsa, 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:26 Kaynak: DHA
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