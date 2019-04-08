Akçakale'de Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

Meclis toplantısı şehitlerin aziz ruhları için 1 dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından başladı.Meclis başkanlığı yapan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilk meclis toplantısında dilek ve temennilerini dile getirerek ilçemizi yıldız bir ilçe haline getirmek için canla başla burada bulunan arkadaşlarımızla çalışacağız mesajı verdi.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya yönetimindeki toplantıda ilçenin acil çözüm gerektiren konuları ele alınarak, komisyon başkanları seçimi ve meclis gündem maddeleri oy çokluğu ile kabul edildi.

Başkan Yalçınkaya yaptığı konuşmada; "Hepinizi en derin sevgimle selamlıyorum. Sevinçliyim çok demokratik ve sakin bir seçim oldu. Buradaki muhalefet ve iktidar, hepimizin tek amacı var ilçemize daha iyi hizmet edebilmek. Burada sorunlar yumağına dönmüş felaketin altından nasıl kalkabiliriz bunun mücadelesini vereceğiz. Bizim şahsi olarak kimseyle her hangi bir davamız, husumetimiz ve alıp veremediğimiz hiç bir şey yok. Bir tek hedefimiz var; buraya daha iyi nasıl hizmet edebiliriz. Biz bir birimize destek olalım, yardımcı olalım bu işi birlikte başarmak zorundayız. Herkesin gözü şuan itibariyle sizlerde ve bizde bunlar geldi; Akçakale'de iktidarı ile muhalefeti ile bir şeyler yapsınlar. Bizlerde bütün imkanları ve kaynakları seferber edeceğiz. Bütün hedefimiz Akçakale'nin geleceği ve nimetlerden nasıl daha fazla faydalanabilmek olacak. Biz şimdi geçmişi kapatıp yeni bir sayfa açıyoruz. Bu yeni sayfada da inşallah güzel şeyler olacak. Sözlerimi burada noktalarken biliyorsunuz bu hafta Polis Haftası; ebediyete göç etmiş ve şehit düşmüş tüm polislerimize Allahtan rahmet diliyorum. Allah polisimizi başımızdan eksik etmesin ve her türlü kaza, beladan korusun. Bu vesile ile burada bulunan tüm meclis üyelerime de toplantıya iştirak ettikleri için teşekkür ediyorum." Dedi.

Meclis Komisyonlarının seçimi ve gündem maddelerinin karar bağlanmasından sonra çarşamba günü yapılacak ikinci oturum için toplantıya son verildi.