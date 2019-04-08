Akçakale'de Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısı Yapıldı
1 saat önce
31 Mart yerel seçimlerinin ardından oluşan Akçakale Belediye Meclisi ilk oturumunu gerçekleştirdi.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından oluşan Akçakale
Belediye Meclisi ilk oturumunu gerçekleştirdi. Düzenlenen toplantıya Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya
başkanlık yaptı.
Meclis başkanlığı yapan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilk meclis toplantısında dilek ve temennilerini dile getirerek ilçemizi yıldız bir ilçe haline getirmek için canla başla burada bulunan arkadaşlarımızla çalışacağız mesajı verdi. Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya yönetimindeki toplantıda ilçenin acil çözüm gerektiren konuları ele alınarak, komisyon başkanları seçimi ve meclis gündem maddeleri oy çokluğu ile kabul edildi. Yalçınkaya yaptığı konuşmada, "Hepinizi en derin sevgimle selamlıyorum. Sevinçliyim çok demokratik ve sakin bir seçim oldu. Buradaki muhalefet ve iktidar, hepimizin tek amacı var ilçemize daha iyi hizmet edebilmek. Burada sorunlar yumağına dönmüş felaketin altından nasıl kalkabiliriz bunun mücadelesini vereceğiz. Bizim şahsi olarak kimseyle her hangi bir davamız, husumetimiz ve alıp veremediğimiz hiç bir şey yok. Biz bir birimize destek olalım, yardımcı olalım bu işi birlikte başarmak zorundayız.Akçakale'de iktidarı ile muhalefeti ile bir şeyler yapsınlar. Bizlerde bütün imkanları ve kaynakları seferber edeceğiz. Bütün hedefimiz Akçakale'nin geleceği ve nimetlerden nasıl daha fazla faydalanabilmek olacak. Biz şimdi geçmişi kapatıp yeni bir sayfa açıyoruz. Bu yeni sayfada da inşallah güzel şeyler olacak. Sözlerimi burada noktalarken biliyorsunuz bu hafta Polis Haftası
, ebediyete göç etmiş ve şehit düşmüş tüm polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah polisimizi başımızdan eksik etmesin ve her türlü kaza, beladan korusun. Bu vesile ile burada bulunan tüm meclis üyelerime de toplantıya iştirak ettikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:54 Kaynak: İHA
YSK Başkanı Sadi Güven: Yargı Süreci Devam Ediyor
Mansur Yavaş Mazbatasını Alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Oldu
Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız
Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı