Akçakale'de Yoğun Sis
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Akçakale'de yoğun sis etkili oluyor.
Şanlıurfa
'nın Suriye
sınırında yer alan ilçesi Akçakale
'de yoğun sis etkili oluyor.
İlçede sabahın erken saatlerinde aniden bastıran sis, kenti ve trafiği olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi 150 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle araç sürücüleri trafikte sis farlarını açarak seyrediyor. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:05 Kaynak: İHA
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