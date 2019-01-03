Son Dakika Haberleri: Akçakale'de Yoğun Sis

Akçakale'de Yoğun Sis

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Akçakale'de yoğun sis etkili oluyor.

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Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Akçakale'de yoğun sis etkili oluyor.

İlçede sabahın erken saatlerinde aniden bastıran sis, kenti ve trafiği olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi 150 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle araç sürücüleri trafikte sis farlarını açarak seyrediyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:05 Kaynak: İHA

Suriye, Şanlıurfa, Akçakale, Güncel
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