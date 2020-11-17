Akçakale'de yol çalışmaları - Son Dakika

Akçakale'de yürütülen yol yapım çalışmaları devam ediyor.
İlçe halkının ve özellikle sürücülerin talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleriyle yapımına başlanan ve Akçakale'yi Şanlıurfa'ya bağlayan yoldaki çalışmaların 1. etabı tamamlandı.
Akçakale Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin 2. etap çalışmalarını sürdürdüğü yolun ise 1 ay içinde tamamlanması planlanıyor.
Yolun tamamlanmasıyla ağaçlandırma ve ışıklandırma çalışmaları yapılarak halkın hizmetine sunulacak.
- Kaynak: AA
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