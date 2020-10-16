Akçakale'de yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Akçakale Belediyesi tarafından yürütülen yol çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Suriye sınırında bulunan Kılıçlı Mahallesi'nde 4 kilometre yol çalışması yaptı. Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak yol ulaşıma hazır hale getirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya mahallede devam eden çalışmaları inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yalçınkaya, hedeflerinin ilçedeki talepleri en aza indirmek olduğunu söyledi.

Çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Yalçınkaya, "Kılıçlı Köyündeyiz. Muhtar ve değerli kardeşlerimle beraber. Sınır ve Kılıçlı Köyü arası 4 kilometre yol çalışmamız var. Allah'a çok şükür bunu da gerçekleştirdik. Bizim hedefimiz Akçakale'nin köyleri, şehir merkezi, asfaltı, stabilize yoluyla, düğün salonları, yeşil bahçeleri, sosyal donatıları ile mükemmel bir ilçe yaratmak. Adım adım bu noktada ilerliyoruz." diye konuştu.

Kılıçlı Mahalle Muhtarı Ahmet Erbek de çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.