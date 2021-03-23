Akçakale'de yol yapım çalışmaları - Son Dakika

Akçakale'de yol yapım çalışmaları

Akçakale Belediyesi tarafından başlatılan yol yapım çalışması devam ediyor.

Akçakale Belediyesi tarafından başlatılan yol yapım çalışması devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yol iyileştirme ve stabilize yol çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda ekipler Ceylanharebesi, Pekmezli ve Yeşiltepe yol bağlantılarında asfaltlama çalışmalarına başladı. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya kırsaldaki yol çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yalçınkaya, mahalle sakinleriylede görüşerek onların talep ve sıkıntılarını dinledi.

Son Dakika

Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu

Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi

Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum

Fal ve büyü vurgunu! Talihsiz kadın 625 bin lirayı böyle kaptırdı

HDP'li Gergerlioğlu milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali için AYM'ye başvurdu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı

Son dakika! AK Partili Ünal'dan "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir

"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi