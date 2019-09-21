Son Dakika Haberleri: Akçakale'de zırhlı araç ve helikopter hareketliliği (2)
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Akçakale'de zırhlı araç ve helikopter hareketliliği (2)

42 dakika önce

6'NCI ORTAK HAVA DEVRİYESİ BAŞLADITürkiye ile ABD helikopterleri Suriye'nin kuzeyinde 6'cnı hava devriyesini başlattı.

Akçakale'de zırhlı araç ve helikopter hareketliliği (2), System.String[]

6'NCI ORTAK HAVA DEVRİYESİ BAŞLADI
Türkiye ile ABD helikopterleri Suriye'nin kuzeyinde 6'cnı hava devriyesini başlattı. Sabah saatlerinde Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na inen TSK'ya ait 2 helikopter yakıt takviyesi ve personellerin binişinin ardından havalandı. Türk helikopterlerin ardından aynı noktaya Suriye yönünden gelen ABD'ye ait 2 helikopter iniş yaptı. ABD helikopterleri de ABD askerlerinin binmesinin ardından havalandı ve 4 helikopter birlikte Suriye yönüne gitti. Bu hafta iki kez yapılan ve toplamda 6'ncısı gerçekleşen helikopter devriyesinin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki  Telabyad ile Resulayn arasında yapılacağı belirtildi. Yaklaşık 1 saat sürmesi planlanan devriyenin ardından helikopterler yeniden üslerine dönecek.


Amerika Birleşik Devletleri, Akçakale, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:40 Kaynak: DHA
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