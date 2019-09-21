Son Dakika Haberleri: Akçakale'de zırhlı araç ve helikopter hareketliliği-ek
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Akçakale'de zırhlı araç ve helikopter hareketliliği-ek

1 saat önce

HAVA DEVRİYESİ TAMAMLANDISuriye'nin kuzeyinde Türkiye ile ABD helikopterleri tarafından 6'ncı hava devriyesi tamamlandı.

Akçakale'de zırhlı araç ve helikopter hareketliliği-ek, System.String[]

HAVA DEVRİYESİ TAMAMLANDI
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile ABD helikopterleri tarafından 6'ncı hava devriyesi tamamlandı. Saat 11.00 sıralarında Akçakale'den askeri personeller ile havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD Hava Kuvvetlerine ait 4 helikopter Suriye'nin Telabyad bölgesinde ortak uçuş yaptı. Daha önce ortak devriyelerde TSK'ya ait helikopterlerin Türkiye sınırına yakın noktalarda, ABD helikopterlerinin ise Suriye tarafında yaptığı devriye görevi, bugün ise Telabyad ve iç kesimlerinde gerçekleştirildi. Telabyad üzerinde iki ülkeye ait 4 helikopterin ortak uçuşu Türkiye sınırından da çıplak gözle izlendi. Yaklaşık 1 saat süren devriye görevinin bitişinin ardından helikopterler yeniden Akçakale'ye döndü. Askeri personellerini indiren Türkiye'ye ait helikopterler Şanlıurfa'ya dönerken, ABD'ye ait helikopterler ise Suriye'deki üs bölgesine geri dönüş yaptı.
Öte yandan helikopterlerin devriye görevi sırasında sınır hattının Suriye tarafında anız yakılmasıyla oluşan alevlerin yoğun duman çıkardığı görüldü.


Amerika Birleşik Devletleri, Akçakale, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:57 Kaynak: DHA
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