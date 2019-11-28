Son Dakika Haberleri: Akçakale'deki hudut karakoluna havan saldırısı: 2 şehit
Son Dakika Güncel Akçakale'deki hudut karakoluna havan saldırısı: 2 şehit - Son Dakika

Akçakale'deki hudut karakoluna havan saldırısı: 2 şehit

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Akçakale'deki bir hudut karakoluna düzenlenen havan saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

Akçakale'deki hudut karakoluna havan saldırısı: 2 şehit, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Akçakale'deki bir hudut karakoluna düzenlenen havan saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, dün Akçakale'de bir hudut karakoluna havan saldırısı yapıldığı belirtildi.

Saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Havan atışının yapıldığı bölge, ateş destek vasıtalarıyla derhal atış altına alınmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın yatırımına izin vermediği elektronik sigarada yüzde 1200 artış var
Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi Yusuf Yazıcı'dan hayal kırıklığı yaratan performans!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:22:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akçakale'deki hudut karakoluna havan saldırısı: 2 şehit
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]