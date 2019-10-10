Son Dakika Haberleri: "Akçakale'deki şehitlerimizden birinin bebek olması acımızı katlamıştır"
Son Dakika Politika 'Akçakale'deki şehitlerimizden birinin bebek olması acımızı katlamıştır'

"Akçakale'deki şehitlerimizden birinin bebek olması acımızı katlamıştır"

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye Cumhuriyeti, Barış Pınarı Harekatı'nı, bölgedeki her bebek huzur ve barış ortamında doğsun diye başlatmıştır.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye Cumhuriyeti, Barış Pınarı Harekatı'nı, bölgedeki her bebek huzur ve barış ortamında doğsun diye başlatmıştır." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Selçuk, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, Barış Pınarı Harekatı'nı, bölgedeki her bebek huzur ve barış ortamında doğsun diye başlatmıştır. Akçakale'de şehit düşen vatandaşlarımızdan birinin bebek olması, acımızı katlamıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum."

Barış Pınarı Harekatı, Akçakale, Türkiye, Huzur, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:00 Kaynak: AA
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