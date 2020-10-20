Akçakale'den geçen kamyondan 40 kaçak cep telefonu çıktı - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, gümrük kapısından geçen kamyonda polis ekiplerince yapılan aramada, 40 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapan sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler, gizli bölmelerde 40 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Telefonlara el koyulurken, kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.