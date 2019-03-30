Akçakale'den Kopan Dev Kaya Eve Çarptı
1 saat önce
Akçakale'den kopan dev kaya eve çarptıSİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesi Akçakale köyünde bulunan Akçakale'nin yıkıntılarından kopan dev kaya bir evin duvarına çarptı.
Akçakale
'den kopan dev kaya eve çarptı
SİVAS - Sivas
'ın Kangal
ilçesi Akçakale köyünde bulunan Akçakale'nin yıkıntılarından kopan dev kaya bir evin duvarına çarptı.
Olay, geçtiğimiz gece Akçakale köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köyün hemen yanında bulunan Akçakale'nin yıkıntılarından kopan yaklaşık bin tonluk bir kaya kütlesi Veysel Çıtak
'ın ikamet duvarına çarparak içeri girdi. Evde hasar oluştu. Olay sırasında Çıtak ailesinden 2 kişinin evde bulunduğu, olayı yara almadan atlattıkları öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapmak üzere Sivas AFAD
İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:05 Kaynak: İHA
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