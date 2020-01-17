Akçakale Devlet Hastanesi'nde 2019 yılında 693 bin kişi muayene oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakale Devlet Hastanesi'nde 2019 yılında 693 bin kişi muayene oldu - Son Dakika

Akçakale Devlet Hastanesi'nde 2019 yılında 693 bin kişi muayene oldu

6 saat önce

Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimi Emre Altıntaş, 2019 yılında 693 bin 85 kişinin sağlık hizmetinden yararlandığını belirtti.

Akçakale Devlet Hastanesi'nde 2019 yılında 693 bin kişi muayene oldu, System.String[]

Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimi Emre Altıntaş, 2019 yılında 693 bin 85 kişinin sağlık hizmetinden yararlandığını belirtti.

Altıntaş, yaptığı basın toplantısında, hastanenin 2015 yılında yeni hizmet binasına taşındığını hatırlatarak, bölgedeki yaklaşık 250 bin kişiye hizmet verdiklerini söyledi.

Hastanenin 100 yataklı olduğunu ve bünyesinde 3 ameliyathane bulunduğunu aktaran Altıntaş, "6 diyaliz makinesiyle haftanın 6 günü diyaliz hizmeti verilmektedir. 10 yataklı yetişkin yoğun bakım ünitesi 2019 yılında yeniden dizayn edilmiştir. 5 yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi hizmet vermektedir. Şu anda 32 uzman hekim, 28 pratisyen hekim ve 8 diş hekimi ile aktif olarak hizmet veriyor. Akçakale Devlet Hastanesi, 2019 yılında hastanemize toplam 693 bin 85 hasta muayenesi yapılmış olup, acile başvuran hasta sayısı 287 bin 662." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:44 Kaynak: AA
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