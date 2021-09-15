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Akçakale esnafından Başkan Yalçınkaya'ya tam destek - Son Dakika

Akçakale esnafından Başkan Yalçınkaya'ya tam destek

15.09.2021 16:59
Akçakale esnafından Başkan Yalçınkaya'ya tam destek, System.String[]

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya esnafı ziyaret ederek talep ve önerilere kulak verdi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya esnafı ziyaret ederek talep ve önerilere kulak verdi. Esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek "İlçe hak ettiği yere gelecek. İnanıyoruz. Başkanımızı yürekten destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Göreve geldiği günden bu yana seçim vaatlerini ve sözünü verdiği tüm projeleri hayata geçirmeye devam eden Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ya esnaftan tam destek geldi. İlçede doğalgazdan TOKİ'ye, içme suyu projesinden üst yapıda pek çok ilke imza atan Başkan Yalçınkaya esnaf ve vatandaşları da ihmal etmiyor. Sık sık ziyaretler gerçekleştirerek esnaf ve vatandaşla buluşan Başkan Yalçınkaya bu kez Prestij Caddesi ve çarşı merkezindeki esnafla bir araya geldi. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yalçınkaya projeleri hakkında bilgi verdi.

Yıldız ilçe oluşturma gayreti ile çalışıyoruz

Akçakale'nin mükemmel bir şehir olacağını dile getire Başkan Yalçınkaya, "Akçakale'nin en önemli caddesi Prestij Caddesi ve petroller bölgesindeyiz. Burada bir düzenleme yaptık. Yolun Şanlıurfa'ya gidişi, Ceylanpınar hastane istikametindeki yerlerini ihale ettik. Saat kulesinin yapımı olacak. Burası çok mükemmel bir yer olacak. Esnafımız da bu düzenlemelerden çok güzel bir şekilde inşallah istifade eder. Esnafımızın taleplerini ve bizim ile ilgili düşüncelerini dinledik. Bütün bunlardan da bir sonuç çıkarıp inşallah bundan sonraki işlerimizde kendilerinin düşünceleri istikametinde bir karar vereceğiz. Doğalgazı, içme suyu, ana ve çevre yolları ile bir bütün olarak çok mükemmel bir şehir, çok farklı bir Akçakale olacak. Biz de sınırda yıldız ilçe oluşturma gayreti ile çalışıyoruz" dedi.

Biz başkanımıza güveniyoruz

İlçe esnaflardan Mahmut Büyükaslan ise Başkan Yalçınkaya'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanın ziyareti bizi onurlandırdı. Güzel projeler anlattı, bunlar hayata geçecek. Güzel bir caddemiz var burada. Çalışma bittikten sonra daha farklı, daha güzel olur. Biz başkanımıza güveniyoruz. Güzel projeleri olacak. İlçemiz hak ettiği yere gelecek. İnanıyoruz buna. Yürekten destekliyorum ve başarılarının devamını bekliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Akçakale esnafından Başkan Yalçınkaya'ya tam destek
Akçakale esnafından Başkan Yalçınkaya'ya tam destek
Akçakale esnafından Başkan Yalçınkaya'ya tam destek

Mehmet Yalçınkaya, Akçakale, Hisarcık, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Akçakale esnafından Başkan Yalçınkaya'ya tam destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akçakale esnafından Başkan Yalçınkaya'ya tam destek - Son Dakika
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