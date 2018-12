Akçakale Gazetecilere Ev Sahipliği Yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik harekat işaretinin ardından Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine yerli ve yabancı bir çok medya kuruluşu adeta akın etti.

Yerel ve ulusal basın kuruluşlarının istek ve talepleri Akçakale Belediyesi tarafından bir bir yerine getiriliyor.

Aralarında Anadolu Ajansı, TRT, NTV, A Haber, CNN Türk, TGRT,AA, DHA,Haber Türk ve İHA'nın da bulunduğu bir çok basın kuruluşu an be an gelişmeleri Türkiye ve Dünya kamuoyuna aktarıyor.

Akçakale BelediyesiKırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe dışında Suriye sınırına hakim bir tepeye basın mensupları için özel bir alan oluşturdu. Söz konusu bölgeye stabilize yol, seyyar lavabolar, çadırların yanı sıra ısınma ve çay şeker gibi temel insani ihtiyaçları Akçakale Belediyesi tarafından karşıladı.

TRT Haber Spikerlerinden Nilgün Balkaç, desteklerinden dolayı Başkan Ayhan'a teşekkür ederek, şunları söyledi: "Biz TRT Haber ekibi olarak ilk andan itibaren buradayız. Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan olasıoperasyonu takip ediyoruz. TRT Haber ekranlarından haberci arkadaşlarımızla birlikte geniş bir kadroyuz burada. Geldiğimiz andan itibaren sınırın sıfır noktasında Akçakale Belediyesi ile birlikte biz burada aslında kendimizi yalnız hissetmedik. Geldiğimizde hava önce normaldi ama sonrasında aşırı bir yağış başladı. Buradan belediyemiz yol yapım çalışmasına başladı, etraf temizlendi, sağlıklı yaşanılabilir koşullara kavuştuk. Şanlıurfalıların burada yaşayan Akçakalelilerin sevgilerini ve desteklerini hissederek bizlerde buradan ekranlarımıza en doğru haberleri aktarmaya çalışıyoruz. Akçakale belediyesine katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ederiz." Dedi.

Gazetecilerin her türlü talep ve isteklerini yerine getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Ayhan; "Misafirimiz olan gazeteci arkadaşlarımızın işini bizde elimizden geldiği kadar kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Burada çok önemli bir görev icra ediyorlar. Allah yar ve yardımcıları olsun. Desteğimiz olası hareket boyunca da devam edecektir. Bu arada bizlere her zaman destek olan ve ilçemize sık sık ziyaretler gerçekleştiren Valimiz Sayın Abdullah Erin'e de çok teşekkür ediyoruz." Dedi.