Akçakale Gümrük Kapısı'nda 5 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gümrük Muhafaza ekiplerince, Akçakale Gümrük Kapısı'nda 5 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Akçakale Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen gümrük kontrol işlemlerinde, bir araç riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi.
Yapılan incelemede, aracın gizli bölmelerine gizlenmiş şekilde 5 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili araç şoförü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 12:13 - Kaynak: AA
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