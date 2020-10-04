Akçakale Gümrük Kapısı'nda 5 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gümrük Muhafaza ekiplerince, Akçakale Gümrük Kapısı'nda 5 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Akçakale Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen gümrük kontrol işlemlerinde, bir araç riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi.

Yapılan incelemede, aracın gizli bölmelerine gizlenmiş şekilde 5 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili araç şoförü hakkında yasal işlem başlatıldı.