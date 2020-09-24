Akçakale Gümrük Kapısı'nda 700 paket sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gümrük Muhafaza ekiplerince, Akçakale Gümrük Kapısı'nda 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Akçakale Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen gümrük kontrol işlemlerinde, bir araç riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi.
Yapılan incelemede, aracın gizli bölmelerine ve lastiğin içerisine gizlenmiş şekilde 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili araç şoförü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:21 - Kaynak: AA
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