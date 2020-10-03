Akçakale Gümrük Kapısı'nda 770 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gümrük Muhafaza ekiplerince, Akçakale Gümrük Kapısı'nda 770 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Akçakale Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen gümrük kontrol işlemlerinde, bir araç riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi.
Yapılan incelemede, aracın gizli bölmelerine gizlenmiş şekilde 770 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili araç şoförü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 12:45 - Kaynak: AA
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