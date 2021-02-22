ŞANLIURFA - Akçakale Gümrük Kapısı'nda kamyonun damperinin altına gizlenmiş 6 güvercin bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'nda kamyonun damperinin altındaki özel bölmede 6 güvercin ele geçirildi.
Suriye'den Türkiye'ye girmek üzere Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen kamyonu, riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi.
Kamyonun damperini kaldırarak alt kısımda inceleme yapan ekipler, özel bölmeye gizlenmiş 6 güvercin ile kıyafet ele geçirdi.
Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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