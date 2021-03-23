Akçakale Gümrük Kapısı'nda vinçlerin destek ayaklarına gizlenmiş sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gümrük muhafaza ekiplerince, Akçakale Gümrük Kapısı'nda vinç destek ayaklarına gizlenmiş 640 paket kaçak sigara bulundu.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Akçakale Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen gümrük kontrol işlemlerinde, 2 vinç riskli olarak değerlendirilerek x-ray taramasından geçirildi.
İncelemede, vinçlerin destek ayaklarına gizlenmiş 640 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Araç sürüleri hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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