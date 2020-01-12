Akçakale Gümrük Kapısı tam kapasite ile çalışmaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakale Gümrük Kapısı tam kapasite ile çalışmaya başladı - Son Dakika

Akçakale Gümrük Kapısı tam kapasite ile çalışmaya başladı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi gümrük kapısı ve sınırın karşısında bulunan Tel Abyad'ın sınır kapısı, Barış Pınarı Harekatının bölgeye barış ve huzuru getirmesinin ardından insani ve lojistik yardımlara açıldı.

Akçakale Gümrük Kapısı tam kapasite ile çalışmaya başladı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi gümrük kapısı ve sınırın karşısında bulunan Tel Abyad'ın sınır kapısı, Barış Pınarı Harekatının bölgeye barış ve huzuru getirmesinin ardından insani ve lojistik yardımlara açıldı.


Barış Pınarı Harekatıyla PKK/ YPG terör örgütünden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentine açılan Akçakale Gümrük Kapısı tam kapasite ile çalışmaya başladı. Barış Pınarı Harekatı sonrası yardımlar kaldırılan güvenlik duvarının yerine açılan geçici bir kapıdan sağlanıyordu. Yaklaşık 3 ay boyunca yardımlar geçici olarak açılan bir güvenlik kapısından sağlanıyordu. Gümrük kapısı, dijital sistem ile kontrol mekanizmalarının oluşturulması ve onarım çalışmalarının sona ermesinin ardından tam kapasite ile çalışmaya başladı. Gümrük kapısı girişi güvenlik açısından da en üst seviyeye çıkarıldı. Girişler beton bloklarla güçlendirildi. Her iki ülkenin kapılarının yeniden geçişlere açılmasıyla birlikte Tel Abyad'a yapılacak insani ve lojistik yardımlar buradan gitmeye başladı. Gümrük kapısının tam kapasite ile çalışmaya başlamasının ardından Türkiye'de bulunan Suriyeliler de ülkelerine gitmek için gümrük kapısının yolunu tuttu. Burada işlemlerini tamamlayan Suriyeliler, uzun zamandır hasret kaldıkları memleketlerine gitmeye başladı.


Önce DEAŞ daha sonra ise PKK/YPG terör örgütünün zulmünden kaçarak Türkiye'ye yerleşen Suriyeli Nasra El Aziz, gümrük kapısında işlemler hızlı yapıldığı takdirde Suriye'de dönüşlerin daha da artacağını söyledi. Çocuklarından birinin Esed'in elinde, diğerinin ise PKK/YPG terör örgütünün elinde olduğunu söyleyen Aziz, bir yolunu bulduğunda çocuklarını almaya gideceğini dile getirdi.


Gümrük kapısının tam kapasite ile çalışmaya başlamasıyla birlikte araç giriş ve çıkışlarının hızlandığı gözlendi. - ŞANLIURFA

Akçakale Gümrük Kapısı, Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:43 Kaynak: İHA
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