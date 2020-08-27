Akçakale gümrük kapısında transit geçişler devam ediyor - Son Dakika

Akçakale gümrük kapısında transit geçişler devam ediyor

ŞANLIURFA - Suriye'ye açılan Akçakale gümrük kapısında transit geçişler tüm hızıyla devam ediyor. Tam kapasite ile çalışan gümrük kapısı kamyoncu esnafının yüzünü güldürüyor.

Barış Pınarı Harekatıyla terörden temizlenen Suriye'nin sınır ilçesi olan Telabyad bölgesine insani geçişlerin yanı sıra hafif ticari transit geçişlerde başladı. Suriye'nin Telabyad bölgesine gıda, inşaat malzemesi ve bir çok insani ihtiyaç malzemesi geçişi yapılmaya başlandı. Türkiye'den Suriye Telabyad bilgesine geçiş yapan kamyon ve tır'lar dönüşte de hububat yükleyerek Türkiye'ye dönüyor.

TSK'nin Barış Pınarı Harekatı ile bölgeye getirdiği bölgede gümrük kapısı kamyoncu esnafının yüzünü güldürüyor. Tam mesai ile çalışan gümrük kapısı, korona virüs sürecinin kısıtlı imkanlarını artıya dönüştürdü. Korona virüsü ile esnafta ve sosyal hayata yavaşlama olurken, gümrük kapısındaki önlemlerin üst düzeyde devam etmesi ile gümrük kapısı kamyoncu esnafa ekmek kapısı oldu.

Akçakale gümrük kapısında sıra düzenini sağlamak için trafik polislerinin yoğun mesai harcadıkları görüldü.