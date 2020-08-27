Akçakale gümrük kapısında transit geçişler devam ediyor - Son Dakika

Akçakale gümrük kapısında transit geçişler devam ediyor

Akçakale gümrük kapısında transit geçişler devam ediyor Suriye'ye açılan Akçakale gümrük kapısında transit geçişler tüm hızıyla devam ediyor.

Akçakale gümrük kapısında transit geçişler devam ediyor

ŞANLIURFA - Suriye'ye açılan Akçakale gümrük kapısında transit geçişler tüm hızıyla devam ediyor. Tam kapasite ile çalışan gümrük kapısı kamyoncu esnafının yüzünü güldürüyor.

Barış Pınarı Harekatıyla terörden temizlenen Suriye'nin sınır ilçesi olan Telabyad bölgesine insani geçişlerin yanı sıra hafif ticari transit geçişlerde başladı. Suriye'nin Telabyad bölgesine gıda, inşaat malzemesi ve bir çok insani ihtiyaç malzemesi geçişi yapılmaya başlandı. Türkiye'den Suriye Telabyad bilgesine geçiş yapan kamyon ve tır'lar dönüşte de hububat yükleyerek Türkiye'ye dönüyor.

TSK'nin Barış Pınarı Harekatı ile bölgeye getirdiği bölgede gümrük kapısı kamyoncu esnafının yüzünü güldürüyor. Tam mesai ile çalışan gümrük kapısı, korona virüs sürecinin kısıtlı imkanlarını artıya dönüştürdü. Korona virüsü ile esnafta ve sosyal hayata yavaşlama olurken, gümrük kapısındaki önlemlerin üst düzeyde devam etmesi ile gümrük kapısı kamyoncu esnafa ekmek kapısı oldu.

Akçakale gümrük kapısında sıra düzenini sağlamak için trafik polislerinin yoğun mesai harcadıkları görüldü.

Akçakale gümrük kapısında transit geçişler devam ediyor

Barış Pınarı Harekatı, Akçakale, Telabyad, Suriye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 12:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Akçakale gümrük kapısında transit geçişler devam ediyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji, sıcaklık artışa karşı 17 ilimizi sarı kodla uyardı Galatasaray, 10 yıl sonra ilk kez Muslera olmadan yeni sezona başlayacak Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaşıldığına dair çıkan haberleri yalanladı RTÜK'ten TELE 1'e terör örgütü propagandası cezası 2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti Yolcu otobüsünde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi! 2 şüpheli gözaltına alındı Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan transfer itirafı: Barcelona'dan teklif almıştım Eşine "Dağlık alana gidiyorum" diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı Freni patlayan kamyondan yola atlayarak kurtulmaya çalışan kişi, hayatını kaybetti Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı         
15:36
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu         
15:28
Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada         
14:57
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı         
14:33
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü         
14:12
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık         
14:08
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis'in çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis'in çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı         
13:53
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir         
13:46
Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar         
13:43
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi         
13:13
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi         
12:55
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor         
12:54
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak         
12:48
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek         
12:29
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı         
12:27
Kocasının Kocasının "Kefenini giyin" diyerek tehdit ettiği kadın, eşine elektronik kelepçe takılmasını istiyor         
12:22
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış         
11:42
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi         
11:22
Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu         
11:19
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım         
11:18
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı         
11:01
Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti         
09:25
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik         
09:21
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada         
09:20
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti         
09:02
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi         
09:00
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber         
08:39
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi         
07:36
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den dikkat çeken yaptırım sözleri: Türkiye için geniş bir seçenek listesi var AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den dikkat çeken yaptırım sözleri: Türkiye için geniş bir seçenek listesi var         
20:43
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti         
19:10
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 18:57:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akçakale gümrük kapısında transit geçişler devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei