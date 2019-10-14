Akçakale halkı her daim askerin yanında - ŞANLIURFA

-Sokaktaki askeri tırı

-Vatandaşların askere yardım etmesi

-Vatandaşların otomobili itmesi

-Tırın geçişi Akçakale halkı her daim askerin yanında

Sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen araçları taşıyan 2 askeri tır, Akçakale merkezindeki dar sokaklarda manevrada zorlandı

Bölgedeki vatandaşlar manevra yapmaya çalışan sürücüleri yönlendirerek araçların dönüş yapabilmesine katkı sağladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen araçları taşıyan ve dar sokaklarda manevra yapmakta zorlanan 2 askeri tır, vatandaşların sürücülere verdiği yönlendirme desteğiyle yoluna devam etti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/ PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Operasyon kapsamında mevzi değiştiren, zırhlı personel taşıyıcı araçların bulunduğu 2 tır Akçakale ilçe merkezine giriş yaptı. Uzun araçlar manevra yapmakta zorlandığı sırada bölge halkı destek verdi.

İlk önce yola park eden araçların kaldırılmasına yardımcı olan vatandaşlar daha sonra askeri tırların manevralarına yardımcı oldu.

Vatandaşların desteğiyle dönüş alan askeri araçlar daha sonra konuşlanacakları bölgeye harekat etti.