Son Dakika › Güncel › Akçakale hudut hattında çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
Akçakale hudut hattında çok sayıda mühimmat ele geçirildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, hudut birliklerinin Akçakale hudut hattında yaptığı operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, hudut birliklerinin Akçakale hudut hattında yaptığı operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yaplan açıklamaya göre, Akçakale hudut hattındaki operasyonda, 9 AK-47 piyade tüfeği ve 1070 fişeği, 1 Biksi makineli tüfek ve 143 fişeği, 2 RPG-7 roketatar ile 12 RPG-7 mühimmatı ve 12 sevk fişeği, 19 el bombası ile 14 fünye ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:30 Kaynak: AA
Son Dakika Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı Yasağa rağmen evini kuaför salonuna çevirdi