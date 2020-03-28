Akçakale hudut hattında çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, hudut birliklerinin Akçakale hudut hattında yaptığı operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yaplan açıklamaya göre, Akçakale hudut hattındaki operasyonda, 9 AK-47 piyade tüfeği ve 1070 fişeği, 1 Biksi makineli tüfek ve 143 fişeği, 2 RPG-7 roketatar ile 12 RPG-7 mühimmatı ve 12 sevk fişeği, 19 el bombası ile 14 fünye ele geçirildi.