Akçakale hudut hattında silah, mühimmat ve el bombası ele geçirildi - Son Dakika

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Akçakale hudut hattında silah, mühimmat ve el bombası ele geçirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Şanlıurfa'nın Akçakale hudut hattında yapılan operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve el bombası ele geçirildiği açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Şanlıurfa'nın Akçakale hudut hattında yapılan operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve el bombası ele geçirildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimizce Akçakale hudut hattında yapılan operasyonda, 9 adet AK-47 piyade tüfeği ve 1070 adet fişeği, 1 adet Biksi makineli tüfek ve 143 adet fişeği, 2 adet RPG-7 roketatar ile 12 adet RPG-7 mühimmatı ve 12 adet sevk fişeği, 19 el bombası ile 14 fünye ele geçirildi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:50 Kaynak: DHA
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