Akçakale hudut hattında yapılan operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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Akçakale hudut hattında yapılan operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
6 saat önce
MSB: "Hudut birliklerimizce Akçakale hudut hattında yapılan operasyonda; 9 adet AK-47 piyade tüfeği ve 1070 adet fişeği, 1 adet Biksi makineli tüfek ve 143 adet fişeği, 2 adet RPG-7 roketatar ile 12 adet RPG-7 mühimmatı ve 12 adet sevk fişeği, 19 el bombası ile 14 fünye ele geçirildi.
MSB: "Hudut birliklerimizce Akçakale hudut hattında yapılan operasyonda; 9 adet AK-47 piyade tüfeği ve 1070 adet fişeği, 1 adet Biksi makineli tüfek ve 143 adet fişeği, 2 adet RPG-7 roketatar ile 12 adet RPG-7 mühimmatı ve 12 adet sevk fişeği, 19 el bombası ile 14 fünye ele geçirildi."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:30 Kaynak: İHA
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