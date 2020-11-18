Akçakale ilçe stadında bakım onarım çalışmaları - Son Dakika

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçe stadında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Saha zemini ve tribün çalışmalarının sürdüğü ilçe stadını ziyaret eden Yalçınkaya, yetkililerden bilgi aldı.

İlçede büyük bir genç nüfusun bulunduğunu ifade eden Yalçınkaya, gençleri spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istediklerini belirtti.

Saha ve tribünlerdeki çalışmaların tamamlandığını ve spor tesisinin ise yakın bir zamanda bitirilmesini amaçladıklarını aktaran Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Buradaki arkadaşların vasıtasıyla gençlerimizi her alanda destekleyip burada spor yapmalarını, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bulunduğumuz alan 150 dönüm. Bu alanda aklınıza gelen bütün aktiviteleri yapılacak. Düğün salonundan tutun kapalı yüzme havuzu kadar hepsi bu alanın içerisinde. Hiç kimseye nasip olmayan bu yatırımlar gerçekleşti."

Akçakale Belediyespor Başkanı Hasan Gök ise desteklerinden dolayı Yalçınkaya'ya teşekkür etti.