Akçakale ilçesinin Suriye sınırındaki okulda renkli etkinlik

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye sınırındaki okulda düzenlenen etkinlikle çocukların farklı bir gün geçirmeleri sağlandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Birimi ile Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (HRÜ BESYO) öğrencileri tarafından sınırın sıfır noktasındaki köyde yer alan Ohali İlkokulu ve Ortaokulunda etkinlik gerçekleştirildi.

Telafi eğitimi gören 495 öğrencinin yer aldığı etkinlikte çocuklar çeşitli yarışmalara ve animasyon gösterilerine katıldı.

Terör saldırıları sırasında yaşanan psikolojik etkileri ve çocuklar üzerinde oluşması muhtemel travmaları ortadan kaldırmayı amaçlayan etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenip stres attı.

Vali Abdullah Erin'in gönderdiği hediyelerle de sevinen öğrenciler, etkinlik dolayısıyla başta Erin olmak üzere emek veren herkese teşekkür etti.