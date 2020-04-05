Akçakale ile Şanlıurfa arası yolcu taşımaya yasak geldi - Son Dakika

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Akçakale ile Şanlıurfa arası yolcu taşımaya yasak geldi
6 saat önce
Akçakale Kaymakamlığı korona virüsü nedeniyle Akçakale ile Şanlıurfa arasında yolcu taşımacılığının durdurulduğunu açıkladı.
Akçakale Kaymakamlığı korona virüsü nedeniyle Akçakale ile Şanlıurfa arasında yolcu taşımacılığının durdurulduğunu açıkladı.
Akçakale Kaymakamlığı korona virüsü önlemleri kapsamında minibüslerin Şanlıurfa'ya yolcu götürüp getirmesini yasakladı. Yasak kapsamında minibüsler yolcu taşıyamayacak. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:55 Kaynak: İHA
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