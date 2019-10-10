Akçakale Kaymakamlığına roketin düşme anı kamerada
1 saat önce
Akçakale Kaymakamlığına roketin düşme anı kameradaŞANLIURFAŞanlıurfa'da Akçakale Kaymakamlığına roketin düşme anı anbean kameralara böyle yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:36 Kaynak: İHA
Akçakale Kaymakamlığına roketin düşme anı kamerada
ŞANLIURFAŞanlıurfa'da Akçakale Kaymakamlığına roketin düşme anı anbean kameralara böyle yansıdı.
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