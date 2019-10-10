Son Dakika Haberleri: Akçakale Kaymakamlığına roketin düşme anı kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Akçakale Kaymakamlığına roketin düşme anı kamerada

Akçakale Kaymakamlığına roketin düşme anı kamerada

1 saat önce

Akçakale Kaymakamlığına roketin düşme anı kameradaŞANLIURFAŞanlıurfa'da Akçakale Kaymakamlığına roketin düşme anı anbean kameralara böyle yansıdı.

Akçakale Kaymakamlığına roketin düşme anı kamerada

ŞANLIURFAŞanlıurfa'da Akçakale Kaymakamlığına roketin düşme anı anbean kameralara böyle yansıdı.

Akçakale Kaymakamlığına roketin düşme anı kamerada

Akçakale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:36 Kaynak: İHA
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