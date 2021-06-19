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Akçakale Kırsalı Büyükşehirin Asfalt Çalışmalarıyla Daha Konforlu - Son Dakika

Akçakale Kırsalı Büyükşehirin Asfalt Çalışmalarıyla Daha Konforlu

19.06.2021 16:06
Akçakale Kırsalı Büyükşehirin Asfalt Çalışmalarıyla Daha Konforlu, System.String[]

Kent genelinde ve ilçelerde asfalt çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, program dahilinde Akçakale kırsalında üst yapı çalışmalarını tamamladığı yolları asfaltla buluşturuyor.

Kent genelinde ve ilçelerde asfalt çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, program dahilinde Akçakale kırsalında üst yapı çalışmalarını tamamladığı yolları asfaltla buluşturuyor. Akçakale halkının çamura dönmeyen yollarda daha konforlu bir ulaşım imkanlarından yararlanması maksadıyla çalışmalarını büyük bir özveriyle gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri yolların bir an önce asfaltlanması için çalışıyor.

İlçelerle götürdüğü hizmetlerle mahalle sakinleri, mahalle muhtarları ve meclis üyelerinden takdir toplayan ekiplerin bu seferki adresi Akçakale ilçesi oldu. Ekipler, "Kayalık, Aşağı Deren, Yukarı Deren, Fatmakuyu, Zorlu grup yolu, Akçalı, Gölbaşı, Berdi güzergahı Pekmezli, Pekmezli güzergahı ve Ceylanharabesi güzergahındaki yolları Sathi Kaplama asfaltla buluşturdu.

Akçakale Belediye Meclis Üyesi İsmail Oldubaş ilçelerinde yürütülen asfalt çalışmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün gayretleriyle bu yollarımız kışa girmeden önce asfaltlandı. Önümüzdeki yıllarda daha güzel çalışmalar yapılacağına inancımız tamdır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Akçakale Belediyesi Meclis Üyesi Reşat Kızmaz ise "Kayalık, Aşağı Deren, Yukarı Deren, Fatmakuyu, Zorlu grup yolu Akçakale halkı için son derece önem arz etmekteydi. Büyükşehir Belediyemiz yolumuzu hem genişletti hem alt yapısını tamamladı hem de de Sathi Kaplama asfalt serimini gerçekleştirdi. Dört dörtlük bir yolumuz oldu ve halkın hizmetine sunuldu. Emeği geçen herkese mahalle halkım adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Akçakale Gölbaşı Mahalle Muhtarı Hasan Boyatlı ise Akçalı, Gölbaşı, Berdi ile Gölbaşı arasının asfaltlandığını aktardı.

Akçakale Kırsalı Büyükşehirin Asfalt Çalışmalarıyla Daha Konforlu

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Akçakale Kırsalı Büyükşehirin Asfalt Çalışmalarıyla Daha Konforlu - Son Dakika


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