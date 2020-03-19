Akçakale korona virüs mücadelesini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakale korona virüs mücadelesini sürdürüyor - Son Dakika

Akçakale korona virüs mücadelesini sürdürüyor

6 saat önce

Akçakale Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelindeki kamu kurum binaları ve kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

Akçakale korona virüs mücadelesini sürdürüyor, System.String[]

Akçakale Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelindeki kamu kurum binaları ve kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız devam ediyor.


Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve ülkemizde de görülmeye başlanan yeni tip korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile belediye bünyesinde 30 kişilik dezenfeksiyon ekibi kuruldu. Korona virüs Bilim Kurulu tarafından açıklanan tedbirler doğrultusunda kamu kurum temsilcileri ile yapılan istişare toplantısının ardından dezenfeksiyon ekibi, çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. İlçe genelinde merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan tüm kamu kurum binaları, belediye tesisleri, bankalar, pazar yerleri, okullar, camiler, taziye evleri, yurtlar, halk otobüsleri ile kamuya açık tüm alanlarda yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarında, ekiplerde gerekli önlemlerini alıyor.


Mehmet Yalçınkaya'da yaptığı açıklamada, korona virüs vakalarının ülkemizde görülmesi ile birlikte dezenfeksiyon çalışmalarına anında başladıklarının altını çizdi. Vatandaşları zorunlu olmadıkça evde çıkmamaları yönünde uyarılarda da bulunan Başkan Yalçınkaya, Akçakale Belediyesi olarak dezenfeksiyon çalışmalarına merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan devam edeceklerini açıkladı. - ŞANLIURFA

Dünya Sağlık Örgütü, Mehmet Yalçınkaya, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:46 Kaynak: İHA

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