Son Dakika Haberleri: Akçakale Milli Eğitim Müdürü ve personeline saldırı girişimi
Son Dakika Güncel Haber

Akçakale Milli Eğitim Müdürü ve personeline saldırı girişimi

1 saat önce

Şanlıurfa'da Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız ve personelin içinde bulunduğu otomobil bir grubun saldırısına uğradı.

Akçakale Milli Eğitim Müdürü ve personeline saldırı girişimi, System.String[]
Şanlıurfa'da Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız ve personelin içinde bulunduğu otomobil bir grubun saldırısına uğradı.
Tekyıldız ile 2 şube müdürü ve bir personelin bulunduğu otomobil, Akçakale Belediyesi yakınlarında bir grup tarafından durduruldu.
Sopalarla araca zarar veren grup, bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İl Milli Eğitim Müdüründen kınama
İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, yaptığı açıklamada, Tekyıldız ve beraberindekilere yönelik saldırıyı kınadı.
Turan, şunları kaydetti:
"Hayatlarını çocuklarımızın iyi yetişmesi için vakfeden değerli eğitimcilerimizden Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız, şube müdürlerimiz ve personelimize mesai çıkışı yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bütün yurttaşlarımızın, eğitimcilerin ne kadar kutsal ve zor bir meslek grubunda çalıştığını unutmadan onlara saygı ve sevgi göstermeleri gerektiğine inanıyorum. Çünkü onlar evlatlarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için özveriyle çalışan eğitim öncüleridir."
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:51 Kaynak: AA
Akçakale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu: Atama yetkisi için kanuni haklarımızı arayacağız Şeyma öğretmeni ve kız kardeşini öldüren caninin üzerinden cinsel gücü artırıcı hap çıktı! Otomobille hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı Mezuniyetten dönerken otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 01:24:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akçakale Milli Eğitim Müdürü ve personeline saldırı girişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]