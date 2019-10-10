Akçakale'nin karşısında bulunan Telabyad bombardıman altında
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Akçakale'nin karşısında bulunan Telabyad bombardıman altındaŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Telabyad'da terör hedefleri vuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:10 Kaynak: İHA
Akçakale'nin karşısında bulunan Telabyad bombardıman altında
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Telabyad'da terör hedefleri vuruldu.
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