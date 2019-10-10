Son Dakika Haberleri: Akçakale'nin karşısında bulunan Telabyad bombardıman altında
Son Dakika 3. Sayfa Akçakale'nin karşısında bulunan Telabyad bombardıman altında

Akçakale'nin karşısında bulunan Telabyad bombardıman altında

52 dakika önce

Akçakale'nin karşısında bulunan Telabyad bombardıman altındaŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Telabyad'da terör hedefleri vuruldu.

Akçakale'nin karşısında bulunan Telabyad bombardıman altında

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Telabyad'da terör hedefleri vuruldu.

Akçakale'nin karşısında bulunan Telabyad bombardıman altında

Şanlıurfa, Akçakale, Telabyad, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:10 Kaynak: İHA
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