Tel Abyad'da terör hedefleri vurulmaya devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun, Fırat'ın doğusunda oluşturmaya çalışılan terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı 7. gününde planlandığı şekilde devam ediyor. Harekat kapsamında Tel Abyad'da terör örgütü YPG/PKK hedefleri vurulmaya devam ediyor.

TEL ABYAD VE RASULAYN KONTROL ALTINDA

9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, Akçakale'nin karşısında yer alan Tel Abyad ve Ceylanpınar ilçesinin hemen sınırında yer alan Rasulayn, YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 595 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk haftasında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 595 oldu. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu." ifadeleri kullanıldı.

Harekat'ın başından bu yana 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy teröristlerden arındırıldı.