Akçakale-Şanlıurfa yolu tamamlanıyor - Son Dakika

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Akçakale- Şanlıurfa kara yolunun tek şeridinin ulaşıma açıldığını yolun yıl sonunda tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Başkan Yalçınkaya'nın girişimleriyle çalışmalara başlanan yolda Şanlıurfa yönündeki sağ şerit tamamlanarak hizmete açıldı ve Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ikinci etap çalışmalarına start verdi. İli, ilçeye bağlayan ve Suriye'ye uzanan yolda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yol yapım çalışmalarını inceleyen Başkan Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Yolun sağ şeridini hizmete açmış bulunuyoruz. Sol şeridinde de Ankara'daki çalışmalarımız ve milletvekillerimizin gayretiyle çalışma başladı. Burada bir köprü yapılıyor. Köprü ile beraber 45 günde, 1,5 aylık bir sürede Akçakale'nin hizmetine sunacağız. Bütün bu ovanın yükünü çeken Şanlıurfa-Akçakale yolu çok modern, mükemmel ve 50 yıla hitap edecek şekilde altyapısı oluşturuldu. Bu noktada son teknoloji kullanıldı. Şanlıurfa'dan gelecek suyun boruları da döşendi. Bu sebeple yapılan yol batı standardında bir yol. Geçmişte bütün eziyetleri çektiğimiz, suları diz boyu olan ve her tarafı kötü olan görüntüler tarihe karıştı. Çok mükemmel bir şekilde ağaçlarını, gece ışıklandırmasını yapacağız. Yılbaşında sonra burası tanınmaz bir hale gelecek ve Akçakale sınırda bir yıldız ilçe olacak. İlçemize insanlarımıza hayırlı olsun."