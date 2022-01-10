Akçakale şehidinin babasından ağlatan konuşma: Onu ancak hain pusularla tabuta koyabilirlerdi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut hattında askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen 3 askerden biri olan sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar (22), dün memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

"ONLAR ÖLÜLERİNİ TABUTA BİLE KOYAMIYORLAR"

Hükümet Konağı önündeki cenaze töreni öncesi şehidin naaşı son kez helallik için baba ocağına götürüldü. Şehidin yakınları ve komşuları tabut başında gözyaşı dökerken, baba Nebi Ulupınar'ın evladının Türk bayrağına sarılı tabutu başında yaptığı konuşma herkesi duygulandırdı. Oğlunun onurlu bir Türk askeri gibi tek başına bir tabura kafa tutacak kadar kahraman, karıncayı incitmeyecek kadar da şefkatli olduğunu söyleyen baba Ulupınar, "Onu ancak hain pusularla böyle tabuta koyabilirlerdi. Bugün belki bizim acımız var ama onlar ölülerini tabuta da koyamıyorlar, 1 metrekare toprağa da koyamıyorlar.

"O BENİM ÇINARIMDI"

Benim sizden isteğim canım oğluma, kıymetli oğluma haklarınızı helal etmeniz. Benim çınarımdı. Annesi, kardeşleri, yeğenleri hepimiz dimdik ayakta olacağız. Geride iki tane daha çınarım var. Teröristleri lanetliyorum. Vatan sağolsun" dedi.