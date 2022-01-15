Akçakale şehitlerinin intikamı alındı! Bakan Akar bizzat açıkladı: 44 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Geçtiğimiz haftaSuriye sınırında yer alan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde menfeze yerleştirilen EYP'nin patlatılması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz ise yaralandı.

"HER SALDIRI MİSLİYLE KARŞILIK BULACAK"

Acı olayın hemen ardından saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar cezalandırma operasyonları sonucunda 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Akar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın."