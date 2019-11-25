AKÇAKALE SINIR KAPISI, İNSANİ YARDIM ARAÇLARININ GEÇİŞİNE AÇILDI

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan sınır kapısı, 'Barış Pınarı Harekatı' ile 5 yıl sonra yeniden hizmete açıldı. Tel Abyad'a insani yardımın taşındığı araçlarla bugünden itibaren Akçakale Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yapılabilecek.

İlçenin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentine ulaşımın sağlandığı Akçakale Sınır Kapısı, bölgenin terör örgütü DEAŞ kontrolüne girmesiyle 2014 yılında ulaşıma kapatıldı. DEAŞ'ın ardından 2015 yılının Temmuz ayında terör örgütü PKK/ YPG kontrolüne giren Tel Abyad, 9 Ekim'de başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden kurtarıldı. Terör örgütlerinin işgalinin sonlandırıldığı Tel Abyad'da yaşamın normale dönmesine yönelik çalışmalar sürdürülürken, bölgeye insani yardımın hızla ulaştırılması amacıyla Akçakale Sınır Kapısı'nın yeniden hizmete açılması kararı alındı.

GEÇİŞLER BAŞLADI

Karar doğrultusunda geçen hafta Akçakale ile Tel Abyad sınır kapılarında düzenleme çalışmalarına başlandı. İlk etapta olası terör saldırılarının önüne geçmek için Türkiye'nin tampon bölgede bulunan beton blokları kaldırıldı ardından fiziki çalışmalara başlandı. Çatışmalar ve saldırılar nedeniyle hasar gören binalar onarıldı, yollar asfaltlandı. Teknik altyapı konusunda da çalışmaların tamamlanması ve gerekli görevlendirmelerin yapılmasından sonra bugün itibarıyla Akçakale Sınır Kapısı, insani yardım araçlarının geçişine açıldı.

Daha önce askeri amaçlı açılan balistik zırhlı kapıdan geçişin yapıldığı Kızılay, AFAD ve diğer STK'lara ait insani yardım araçlarıyla bugünden itibaren Akçakale Sınır Kapısı kullanılarak, malzemeler Suriyeli sivillere ulaştırılabilecek.

Yetkililer, ilerleyen günlerde ülkelerine dönüş yapacak Suriyelilerin de Akçakale Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak, Resulayn ve Tel Abyad'a gidebileceklerini, sonraki aşamada kapının ticari araçların geçişine açılacağını belirtti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa),