Akçakale Sınırında Yakalanan Pkk/pyd'li Terörist Tutuklandı
3 saat önce
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde sınırı geçmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK/PYD üyesi Suriye uyruklu terörist tutuklandı.
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde sınırı geçmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK/PYD üyesi Suriye uyruklu terörist tutuklandı.
Suriye'nin Tel Abyad ilçesinden Akçakele'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan I.D. sınırda görevli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma karakolunda ifadesi alınan I.D.'nin terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu belirlendi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen I.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:32 Kaynak: DHA
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