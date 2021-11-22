Akçakale stabilize yol yapımına aralıksız devam ediliyor - Son Dakika

Ekipler, seferberlik içerisinde mahallelere çıkarma yaparak yolları çamurdan kurtarıp modern ulaşım için hazırlıyor.

Akçakale kırsalı, üst yapıda tarihi dönüşüme şahit oluyor.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya "Yol medeniyettir ve Akçakale her şeyin en güzeline layıktır" diyerek Ankara ve Şanlıurfa'da gerekli temaslarda bulunup Akçakale'de üst yapı seferberliğine imza attı. Başkan Yalçınkaya'nın girişimleri ile bugüne kadar çok sayıda kırsal mahalle stabilize yol ve asfalta kavuştu. Çalışmalar kış öncesi daha da hız kazandı. Ekipler son olarak Yukarı Arıcan-Yalıntaş-Kayalık Mahallelerinin grup bağlantı yolunda asfaltlama öncesi yol genişletme çalışmalarına başladı. Çok sayıda iş makinası ile yollarda hummalı çalışma sürüyor ve yolun kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.

"KIRSALDA ÜST YAPI ÇALIŞMALARININ ÖNCÜSÜ OLDUK"

Konuya dair yazılı açıklama yapan Başkan Yalçınkaya, yolları çamurdan arındırarak kırsalda modern ulaşımın öncüsü olduklarını belirtip "Akçakale tarihinde daha önce görülmemiş bir üst yapı atağı başlattık ve çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Tüm hizmetlerimiz sahada, gözler önündedir. Tam bir seferberlik içerisinde ilçemizin hem alt yapıda hem üst yapıda gelecek yüzyılını şekillendiriyoruz. Özellikle köylerimizde kış aylarında çamurlu yolları nedeniyle ulaşım oldukça zordu. Bizler, Büyükşehir Belediyemizin de desteği ile tüm kırsal mahallelerimizi asfaltla buluşturuyor ve değişimin öncüsü oluyoruz. Akçakale hak ettiği hizmetlere kavuşmaya devam edecek. Çalışmaların mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.