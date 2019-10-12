Son Dakika Haberleri: Akçakale ve Ceylanpınar'da tüm okullar 3 gün tatil edildi
Son Dakika Güncel Akçakale ve Ceylanpınar'da tüm okullar 3 gün tatil edildi

Akçakale ve Ceylanpınar'da tüm okullar 3 gün tatil edildi

16 dakika önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçesinde tüm okullar, Suruç ve Birecik ilçesinde ise bazı okullar 3 gün süreyle tatil edildi.

Akçakale ve Ceylanpınar'da tüm okullar 3 gün tatil edildi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçesinde tüm okullar, Suruç ve Birecik ilçesinde ise bazı okullar 3 gün süreyle tatil edildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimize bağlı Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde bulunan tüm okullarda, Suruç ilçesinde Mürşitpınar İlk/Ortaokulu, Çaykara İlk/Ortaokulu, Küçük Kendirciler İlkokulu, Eğrice İlk/Ortaokulu, Çengelli İlk/Ortaokulu, Aşağı Oylum İlkokulu, Dolaş İlk/Ortaokulu, Dikmetaş İlkokulu, Fıstıklı İlkokulu, Kesmecik İlkokulu, Şakir Şimşek İlk/Ortaokulu, Tavşan İlkokulu, Yolaklı İlkokulu, Binatlı İlkokulu ile Birecik ilçesinde Çiçekalan İlkokulu, Duyduk İlk/Ortaokulu, Konak İlkokulu, Sakaltutan İlkokulu, Yukarı İncirli İlkokulu, Düzlüce İlkokulu, Aşağı Karkutlu İlkokulu, Göktepe İlkokulu, Bilekli İlk/Ortaokulu, Güvenir İlkokulu, Eşmeler İlkokulu ve Akarçay İlkokullarında 14-15-16 Ekim 2019 tarihlerinde üç (3) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

(İHA)

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Akçakale, Birecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan tepki çeken sözler: Saldırıya uğrayan devlet sivilleri korumak zorunda değil İBB'nin kadın şoför ilanına erkeklerden büyük ilgi: 10 kadın şoför ilanına 540 erkek başvurdu Operasyon bölgesinde verdiği pozlarla eleştirilen Buket Aydın'a meslektaşı Ece Üner'den destek geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 21:36:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akçakale ve Ceylanpınar'da tüm okullar 3 gün tatil edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]