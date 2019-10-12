Son Dakika Haberleri: Akçakale ve Ceylanpınar'daki okullara 3 günlük tatil
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Akçakale ve Ceylanpınar'daki okullara 3 günlük tatil

38 dakika önce

Şanlıurfa Valiliği: "Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde bulunan tüm okullarda 14-15-16 Ekim 2019 tarihlerinde 3 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir"(İHA)

Akçakale ve Ceylanpınar'daki okullara 3 günlük tatil, System.String[]

Şanlıurfa Valiliği: "Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde bulunan tüm okullarda 14-15-16 Ekim 2019 tarihlerinde 3 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir"

(İHA)

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:00 Kaynak: İHA
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