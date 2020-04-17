Akçakale ve Harran'da salgına karşı mücadele - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakale ve Harran'da salgına karşı mücadele - Son Dakika

Akçakale ve Harran'da salgına karşı mücadele

6 saat önce

Son yüzyılın en önemli küresel salgınlarından biri olan korona virüse karşı Şanlıurfa'daki kamu kuruluşları hummalı çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Akçakale ve Harran'da salgına karşı mücadele, System.String[]

Son yüzyılın en önemli küresel salgınlarından biri olan korona virüse karşı Şanlıurfa'daki kamu kuruluşları hummalı çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşların mağdur olmaması için, gerekli olduğu hallerde ekipler gece de çalışıyor.


Şanlıurfa Valiliği koordinesinde tüm ilçelerde Kaymakamlıkların organize ettiği çalışmaların en önemlisini, evde kalma çağrısı oluşturuyor. Virüsün yayılmasını önlemede en önemli etkenin sosyal mesafeyi korumak olduğundan hareketle tedbirler alan kamu kuruluşları, İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla faaliyetleri durdurulan iş yerlerinde çalışanlar ile sosyal yardımlarla geçinen vatandaşlara destek oluyor.


Şanlıurfa'nın Harran ve Akçakale ilçelerinde Kaymakamlıklar nezaretinde organize olan kamu kuruluşları, vatandaşlara maske dağıtımı, ihtiyaç sahiplerine gıda ve temizlik malzemesi yardımlarının yanında nakit yardım desteklerini de evlere ulaştırıyor.


Kaymakamlıklar nezaretinde icra edilen faaliyetlere, polis ve bekçiler, jandarma, sağlık çalışanları, zabıta personeli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlükleri personeli, Göç İdaresi, Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri, Halk Sağlığı birimleri, sivil toplum kuruluşları gönüllüleri, halk eğitim merkezlerinde ve okullarda maske üretimi yapan kursiyerler ile öğrenciler görev alıyor. İlçelerin giriş çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında maske takılması, seyahat izin belgesi, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralı denetimleri yapan ekipler, kurallara uymayanlara Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince cezai işlem uyguluyor.


Akçakale'de gece gündüz faaliyet


Çok sayıda Suriyeli muhacirin de yaşadığı Akçakale'de korona virüs salgınına karşı gece gündüz demeden çalışan ekipler, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine giderek gıda ve hijyen paketlerini teslim ediyor. Akçakale Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen sosyal yardımlar kapsamında bir ay içerisinde, 170 gıda kolisi, 71 paket hasta bezi, 35 koli süt, 590 paket makarna ve 300 paket maske dağıtımı yapıldı.


Kızılay ve farklı sivil toplum kuruluşlarının da 662 gıda kolisi, 2 bin 500 paket cerrahi maske, 30 hijyen paketi ile destek olduğu çalışmalar kapsamında, 50 aileye de günlük sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.


Virüs salgınına karşı ilaçlama, dezenfeksiyon, denetim ve diğer konularda büyük gayret sarf eden Akçakale Belediyesi de şimdiye kadar 10 binin üzerinde maske dağıtımı gerçekleştirdi.


Sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik destek hizmetleri için organize olan Vefa Sosyal Destek Grupları da, Akçakale'de 11 ayrı ekiple vatandaşların yardımına koşuyor.


İlçe merkezinin dışında geniş bir kırsalı bulunan Akçakale'de yardımları ulaştırmak için büyük bir özveriyle çalışan Vefa grupları, ihtiyaç sahibi vatandaşların sıkıntısını bir an önce çözmek için gerekirse gece saatlerine kadar çalışıyor.


Harran'da kurallardan taviz verilmiyor


Şanlıurfa'nın tarih beldesi Harran, ören yerlerinin ziyarete kapatılması kararının ardından, en sakin günlerini yaşıyor. Kaymakamlık nezaretinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, 11 araç ve 31 personelle yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara ulaşıyor.


Vefa Sosyal Destek Grupları, korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler gereği sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hizmetine koşuyor. Bir aylık faaliyetler kapsamında 800 vatandaşın maaş ve sosyal yardım ödemelerini evlerine ulaştıran Vefa Sosyal Destek Grupları, 865 koli gıda ve temizlik malzemesi dağıtımı yaptı.


İlçe genelinde virüs salgınına karşı tedbir ve denetimlerin artırıldığı Harran'da, sosyal mesafeyi ihlal, maske takmama, 65 yaş sokağa çıkma ihlali, iş yerlerinin hijyen ve fiyat denetimleri sonucu 171 kişiye idari işlem yapılarak, 270 bin 869 Türk Lirası tutarında ceza uygulandı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, Harran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:26 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım
Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler? Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti
Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti         
20:53
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim         
20:21
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde         
20:08
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti         
20:05
Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti         
19:58
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı         
19:31
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer         
19:26
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti.         
19:18
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor         
18:50
Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı         
18:46
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi         
18:32
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz         
17:57
Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti! Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti!         
17:50
Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti         
17:48
Bakan Koca, Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi         
17:45
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?         
17:40
Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi         
17:40
Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı         
17:31
Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı         
17:30
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti         
17:25
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı         
17:18
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı         
17:16
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu         
17:06
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti         
17:04
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek         
16:56
Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi         
16:54
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu         
16:47
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı         
16:45
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir         
16:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 20:59:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akçakale ve Harran'da salgına karşı mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]