Son Dakika Haberleri: Akçakale'ye 2 abd helikopteri geldi
Son Dakika Güncel Akçakale'ye 2 abd helikopteri geldi

Akçakale'ye 2 abd helikopteri geldi

1 saat önce

FIRAT'ın doğusuna yönelik olası harekat için gözlerin çevrili olduğu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, ABD'nin 2 helikopteriyle iniş yapıldı.

Akçakale'ye 2 abd helikopteri geldi, System.String[]

FIRAT'ın doğusuna yönelik olası harekat için gözlerin çevrili olduğu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, ABD'nin 2 helikopteriyle iniş yapıldı. Kısa süre Akçakale'de kalan helikopterlere ABD askerleri binip, ilçeden ayrıldı.

Akçakale Jandarma Komutanlığı'na, öğleden sonra 2 ABD helikopteriyle iniş yapıldı. Bir süre pistte kalan helikopterlere, burada bekleyen ABD askerleri bindi. Helikopterler, daha sonra ABD askerleriyle ilçeden havalandı. Helikopterlere binen ABD askerlerinin, Türkiye ile ABD tarafından kurulan Müşterek Harekat Merkezi'nde bir süredir görev yaptıkları belirtildi.

- Şanlıurfa

Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Jandarma, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:37 Kaynak: DHA
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