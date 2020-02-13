Akçakale'ye 7 yıl sonra kar yağdı - Son Dakika
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Akçakale'ye 7 yıl sonra kar yağdı

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesine 7 yıl sonra kar yağdı.

Akçakale'ye 7 yıl sonra kar yağdı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesine 7 yıl sonra kar yağdı. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar da sokağa çıkıp, karın keyfini çıkardı. Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerinde dün akşam başlayan kar yağışı sabaha karşı etkisini artırdı. Şanlıurfa Valiliği okulları 1 gün süreyle tatil etti. Akçakale ilçesine ise 7 yıl sonra yağan kar, şaşkınlık yarattı. Sabah arken saatlerde sokağa çıkan çocuklar, kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. İlçe halkı cep telefonları ile bol bol fotoğraf çekti.


Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:26 Kaynak: DHA
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