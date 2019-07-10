Son Dakika Haberleri: Akçakale'ye askeri sevkiyat sürüyor
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Akçakale'ye askeri sevkiyat sürüyor

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın sınırda bulunan Akçakale ilçesine zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve zırhlı araçlarla sevkiyat sürüyor.

Akçakale'ye askeri sevkiyat sürüyor, System.String[]
Şanlıurfa, Akçakale, Güncel
ŞANLIURFA'nın sınırda bulunan Akçakale ilçesine zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve zırhlı araçlarla sevkiyat sürüyor.
Dün Akçakale ilçesine konvoy eşliğinde gerçekleştirilen askeri sevkiyata bu gece de devam edildi. Gece geç saatlerde zırhlı personel taşıyıcı (ZPT)ve üzerlerinde obüs toplarının da bulunduğu askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Akçale'ye geldi. Zırhlı araçlardaki askeri malzemeler, Suriye sınırına 1 kilometre mesafede daha önceden açılan siperlere yerleştirildi. Bu işlem sırasında Şanlıurfa-Akçakale karayolu bir süre araç trafiğine kapatıldı.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:13 Kaynak: DHA
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