Akçakale'ye askeri sevkiyat sürüyor
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın sınırda bulunan Akçakale ilçesine zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve zırhlı araçlarla sevkiyat sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:13 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın sınırda bulunan Akçakale
ilçesine zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve zırhlı araçlarla sevkiyat sürüyor.
Dün Akçakale ilçesine konvoy eşliğinde gerçekleştirilen askeri sevkiyata bu gece de devam edildi. Gece geç saatlerde zırhlı personel taşıyıcı (ZPT)ve üzerlerinde obüs toplarının da bulunduğu askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Akçale'ye geldi. Zırhlı araçlardaki askeri malzemeler, Suriye
sınırına 1 kilometre mesafede daha önceden açılan siperlere yerleştirildi. Bu işlem sırasında Şanlıurfa-Akçakale karayolu bir süre araç trafiğine kapatıldı.
- Şanlıurfa
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